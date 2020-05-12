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Dünya, Koronavirüs

ABD'deki yeni araştırmaya göre D vitamini eksikliği Kovid-19'dan ölüm riskini artırabilir

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu.

Mücahit Oktay   | 12.05.2020
ABD'deki yeni araştırmaya göre D vitamini eksikliği Kovid-19'dan ölüm riskini artırabilir

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman’ın, ''Analizimiz, Kovid-19’a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor.'' ifadelerine yer verildi.

"Şimdilik ek tedavi olarak kullanılabilir"

Backman, Kovid-19’a karşı daha savunmasız olan Afro-Amerikalılar ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için erken olduğu, vitaminin doğru dozda alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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