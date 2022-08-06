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Dünya

ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu

ABD'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'nda şiddetli yağış sele yol açtı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 06.08.2022
ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ankara

California'nın turist çeken yerlerinden Death Valley Ulusal Parkının yetkilileri, bölgede şiddetli yağışın etkili olduğunu açıkladı.

Yetkililer, yağışlar sonucu sel meydana geldiğini, Ulusal Park'a giden birçok yolun kapatıldığını belirtti.

Ziyaretçiler ve park çalışanlarından oluşan yaklaşık 1000 kişinin parkta mahsur kaldığını, yaklaşık 60 aracın çamura gömüldüğünü bildiren yetkililer, parkta metrekareye düşen yağış miktarının "1988'den bu yana görülen en yüksek yağış miktarı" olduğuna dikkati çekti.

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