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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Türk restoranları salgında sağlık çalışanlarını aç bırakmıyor

ABD’de hizmet veren Türk restoranlarının sahipleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir dönem geçiren sağlık çalışanlarını hastenelerde yalnız bırakmıyor.

Islam Doğru   | 29.03.2020
ABD'de Türk restoranları salgında sağlık çalışanlarını aç bırakmıyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York ve New Jersey’de bulunan bazı Türk restoran sahipleri, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenseler de salgınla mücadele eden hastane, polis, ambulans çalışanlarına bedava veya indirimli yiyecek servisi yapıyor.

40 kilometre uzaklıktaki hastaneye bedava yemek servisi

New Jersey’de 3 iş yeri bulunan Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Brooklyn Presbyterian Hastanesinde ihtiyaca binaen bedava yemek servisi yapmaya başladıklarını anlattı.

Bayram, şunları söyledi:

"New York’ta sağlık sektöründe çalışan çok Türk var. Bunlar günlerdir salgın yoğunluğundan dolayı evlerine gidemiyor, dışarı çıkıp düzenli olarak yemek ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Brooklyn’deki hastanede çalışan bir Türk doktoru bu çalışma şartlarını New York Başkonsolosluğumuz üzerinden bize iletince, biz de onlara belli zamanlarda bedava yemek servisi yapma kararı aldık."

İlgili hastanede çalışan Türk, Müslüman ve yabancılardan oluşan 20 kişilik doktor grubuna istedikleri her gün servis yaptıklarını belirten Bayram, "Vakaların çokluğundan dolayı hastaneden bile çıkamayan bu doktorlara ücretsiz yemek götürerek fedakarlıklarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bu günler bize ders olacak"

Bayram, salgının restoranların kapasitesini yüzde 80 etkilediğini vurgulayarak, "60 çalışanımız var, salgına rağmen iş yerlerimizi açık tutmaya, onların maaşlarını temin etmeye çalışıyoruz. Elemanlardan durumu iyi olanları geçici izne ayırdık ama ihtiyacı olanlarla devam etmeye uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca polis, itfaiye, acil sağlık ekibi gibi kuruluşlara yüzde 50, normal vatandaşa yüzde 20 indirim uyguladıklarının altını çizen Bayram, "Bu dönemde kendimiz ayakta durmaya uğraşırken, etrafımızdaki insanlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünler aslında bize ders olacak günler. Çevremizi, insanları tanıma günleri, gerisi hikaye." ifadelerini kullandı.

"Her şey hemşire kızıma yemek götürmekle başladı”

New Jersey Ridgewood’da bulunan Lisa’s Mediterranean Cuisine restoranın sahibi Lisa Mayısoğlu da bölgedeki hastanelere yiyecek desteğinde bulunan diğer bir işyeri sahibi.

Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi’nde hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki kızının hastanedeki yoğunluğundan dolayı ona yemek götürdüğünü dile getiren Mayısoğlu, 2 gün sonra kızının arkadaşlarını da listeye dahil ettiğini söyledi.

Mayısoğlu, şöyle devam etti:

"Her şey hemşire kızıma yemek götürmekle başladı, salgından dolayı çok yoğun çalışıyor, ara bile veremiyordu. Hastanedeki diğer arkadaşlarının da başkalarının kızı, ailesi olduğunu düşündüm. Onlar da güzel yemek yiyecek zaman bulamıyordu. Her gün onlara bedava yemek servisi yapmaya başladım. Herkesin bir araya gelip birbirine yardımcı olması gereken önemli bir dönemden geçiyoruz."

Kendisinin bu girişimini duyan civardaki diğer restoranların da katkı sunmaya başladığını ifade eden Mayısoğlu, şu an bölgede bulunan 3 hastaneye her gün 40 kişilik ücretsiz yemek servisi yaptıklarına dikkati çekti.

"Birlik olup bu virüsü yenmemiz lazım"

New York’taki Ali Baba Restoran’ın sahibi Ali Rıza Doğan da Manhattan’da bulunan New York Üniversitesi Hastanesi ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezine gelecek haftadan itibaren 50 kişilik yemek göndereceğini söyledi.

Doğan, New York Polis Departmanı (NYPD) ve sağlık sektörü çalışanlarına paket servislerde yüzde 50 indirim uyguladıklarını da belirterek, "Restoranımıza her gün evsiz insanlar da geliyor, onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu zor dönemde birlik olup bu virüsü yenmemiz lazım." diye konuştu.

Long Island Türkevi Başkanı Erol Akyürek de bölgelerinde bulunan Türk restoranları organize ederek, başta acil servis çalışanları olmak üzere, civarda yaşayan Türk ve yabancı ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak yardımında bulunduklarını kaydetti.

Akyürek, "Bölgemizdeki yetkililere başvurarak, yardım dağıtımı konusunda gerekli izinleri aldık. Böyle günlerde gösterdiğimiz birlik beraberlikten dolayı çok etkilendiklerini belirterek, bize çok teşekkür ettiler." dedi.

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