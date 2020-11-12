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Dünya

ABD'de Trump ile Fox News arasındaki kavga büyüyor

Trump'ın yakın danışmanlarına, seçim sonuçlarının netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi kurmak istediğini söylediği iddia edildi.

Dildar Baykan   | 12.11.2020
ABD'de Trump ile Fox News arasındaki kavga büyüyor Fotoğraf: Peter Zay/AA

Washington

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Cumhuriyetçi çizgiye yakın olarak bilinen televizyon kanalı Fox News arasında başlayan tartışma büyüyor.

Başkanlık seçimlerinden önce Trump'a en çok destek veren yayın kuruluşlarından biri olan Fox News ile Donald Trump'ın arası, kanalın Arizona eyaletindeki seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunu duyurması ve seçimlerden sonra Trump'ın "hile" iddialarını gündeme taşımamasının ardından açıldı.

Trump, son olarak bugün yaptığı Twitter paylaşımında, "Fox News'in gün içi reytingleri çöktü. Hafta sonu gün içi reytingleri daha beter. Bunu görmek üzüntü verici ama kendilerini buraya getiren, başarılı kılan şeyin ne olduğunu unuttular. Altın yumurtlayan tavuğun yorulacağını unuttular. 2020 ile 2016 seçimleri arasındaki en büyük fark, Fox News'in duruşudur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Fox'a rakip kanal kuracağı iddiası

Öte yandan, Trump'ın seçimleri kaybettiğinin netleşmesi halinde Fox News'e rakip olacak dijital bir kanal kuracağı öne sürüldü.

Axios haber sitesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yakın danışmanlarına, seçim sonuçlarının netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi kurmak istediğini söyledi.

Fox News'in Arizona'da Biden'ın zaferini duyurmak için acele ettiğini savunan Trump, Fox News'in karşısına bir kanal ile çıkmaya hazırlanıyor.

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