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Dünya, Koronavirüs

ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 945 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a yükseldi.

Islam Doğru   | 10.07.2020
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 945 kişi hayatını kaybetti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 738 artarak 3 milyon 222 bin 59'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 762 bin 263 vakayla Brezilya, 798 bin 161 vakayla Hindistan ve 713 bin 936 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 425 bin 72 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 343 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 303 binden fazla vakayla California ve 241 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 40 milyon 164 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 426 bini geçti.

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