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Dünya

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1154 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1154 artarak 616 bin 501'e yükseldi.

Hakan Çopur   | 07.08.2021
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1154 kişi hayatını kaybetti

Washington

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 698 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 1154 artarak 616 bin 501'e çıktı.

California, 4 milyon 31 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 224 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 731 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 694, Teksas'ta ise 53 bin 607 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

193 milyon 764 binden fazla kişiye ilk doz, 165 milyon 918 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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