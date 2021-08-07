Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında
Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır hafta sonları protesto düzenliyor.
Paris
Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 150'den fazla noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.
Gösterilerin 4. haftasında yaklaşık 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'te yağmurlu havaya rağmen Sarı Yelekliler ve aşırı sağcılar gibi farklı oluşumlar, pazartesi günü yürürlüğe girecek yasayı protesto için 4 farklı gösteri düzenledi.
Katılımın geçen haftalara göre daha yoğun olduğu gözlenen Paris'te Pont de Neuilly'de toplanan binlerce kişi Avenue Victoria’ya doğru ilerledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.