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Dünya

Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır hafta sonları protesto düzenliyor.

Alaattin Doğru   | 07.08.2021
Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 4. haftasında

Paris

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 150'den fazla noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.


Gösterilerin 4. haftasında yaklaşık 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'te yağmurlu havaya rağmen Sarı Yelekliler ve aşırı sağcılar gibi farklı oluşumlar, pazartesi günü yürürlüğe girecek yasayı protesto için 4 farklı gösteri düzenledi.

Katılımın geçen haftalara göre daha yoğun olduğu gözlenen Paris'te Pont de Neuilly'de toplanan binlerce kişi Avenue Victoria’ya doğru ilerledi.

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