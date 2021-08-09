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Dünya, Koronavirüs

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 616 bin 830'a yükseldi.

Mücahit Oktay   | 09.08.2021
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 767 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 111 artarak 616 bin 830'a çıktı.

California, 4 milyon 47 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 238 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 784 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 744, Texas'ta ise 53 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

194 milyon 866 binden fazla kişiye ilk doz, 166 milyon 477 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

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