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Dünya, Koronavirüs

ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 691 artarak 117 bin 538'e yükseldi.

Kasım İleri   | 14.06.2020
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 691 artarak 117 bin 538'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 186 artarak 2 milyon 143 bin 177'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 691 artarak 117 bin 538'e çıktı.

ABD'yi 851 bin 321 vakayla Brezilya, 528 bin 964 vakayla Rusya ve 322 bin 777 vakayla Hindistan izliyor.

Vaka ve ölü sayısında düşmelere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 403 bin 809 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 874 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 169 binin üzerinde vakayla New Jersey ve 150 bini aşkın vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 24 milyonu aşarken iyileşen hasta sayısı da 854 bini geçti.

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