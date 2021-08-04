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Dünya, Koronavirüs

ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 571 artarak 614 bin 329'a yükseldi.

Mücahit Oktay   | 04.08.2021
ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 243 bin 495'e ulaştı.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı 571 artarak 614 bin 329'a çıktı.

California, 3 milyon 997 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 172 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 598 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 670, Texas'ta ise 53 bin 395 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

192 milyon 120 binden fazla kişiye ilk doz, 165 milyon 81 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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