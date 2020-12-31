Euro
9.11
Dolar
7.44
BIST 100
1,482.69
Altın
1,896.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de son 24 saatte 4 bin 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı.

Islam Doğru   | 31.12.2020
ABD'de son 24 saatte 4 bin 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 246 bin 180 artışla 20 milyon 225 bin 939'a çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 304 artarak 350 bin 908 oldu.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aşarken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 251 milyon 819 bini geçti. 

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta 

Ülkede California eyaleti 2 milyon 268 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 759 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 306 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 868 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 267 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 619 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 4 bin 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Çebi: Endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti

Benzer haberler

ABD'de son 24 saatte 4 bin 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 4 bin 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İran: Irak'tan gelen istihbarat ABD'nin savaş bahanesi için komplo kurduğunu gösteriyor

Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
Ruhani, Trump'ı Saddam'a benzetti: Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak

Ruhani, Trump'ı Saddam'a benzetti: Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak
Çin: ABD'nin savaş gemileriyle Tayvan Boğazı'ndan geçişi 'güç gösterisi'

Çin: ABD'nin savaş gemileriyle Tayvan Boğazı'ndan geçişi 'güç gösterisi'