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Dünya, Koronavirüs

ABD'de son 24 saatte 130 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 610 bin 850'ye çıktı.

Islam Doğru   | 25.07.2021
ABD'de son 24 saatte 130 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 30 bin 334 artışla 34 milyon 431 bin 989'a yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 130 artarak 610 bin 850 oldu.

California, 3 milyon 903 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 76 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 231 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 804, Texas'ta 53 bin 6 olarak belirlendi.

162 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 187 milyon 982 binden fazla kişiye ilk doz, 162 milyon 725 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 371 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 670 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 549 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 420 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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