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Dünya

ABD'de siyahilerin kilisesinde toplu katliam için mağdurlara 88 milyon dolar ödenecek

ABD Adalet Bakanlığı, Güney Carolina eyaletindeki siyahilere ait kilisede 6 sene önce yaşanan saldırıyla ilgili, mağdur yakınlarıyla 88 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Mücahit Oktay   | 28.10.2021
ABD'de siyahilerin kilisesinde toplu katliam için mağdurlara 88 milyon dolar ödenecek

New York

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Charleston kentinde bulunan 200 yıllık Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'nde (AME) beyaz üstünlükçü Dylann Roof tarafından düzenlenen katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve hayatta kalan mağdurlara toplam 88 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi.

Anlaşma gereği 17 Haziran 2015'te düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için yakınlarına 6 ila 7,5 milyon dolar ödeme yapılacağı ifade edilen açıklamada, sağ kurtulanlar için bu rakamın 5 milyon dolar olacağı bildirildi.

Açıklamada, AME mağdurlarının, Roof'un katliamda kullandığı silahı ruhsatlı bir şekilde satın almasına izin veren yasaya karşı 2016'da açtığı davanın haklı bulunması üzerine, söz konusu tazminatın ödenmesine karar verildiği kaydedildi.

Başsavcı Merrick Garland, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, başarılı bir nefret suçu kovuşturmasıyla bugün sivil iddiaları haklı bularak topluma adaleti getirmeye çalıştı." dedi.

AME katliamı

Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne düzenlediği silahlı saldırıda 9 siyahiyi öldürmüş, bir kişiyi yaralamıştı.

Saldırının ardından bir internet sitesinde "ırkçı manifesto" yayınlayan Roof'un, birçok kişi tarafından beyaz üstünlükçülüğün ve ırkçılığın simgesi görülen konfederasyon bayrağının da olduğu ırkçı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Polise verdiği ifadede saldırıyı kabul eden Roof, "Her gün siyahiler beyazları öldürüyor. Birilerinin bir şey yapması gerekiyordu." demişti.

Aralık 2016'da yapılan duruşmada kararını açıklayan jüri, AME'de 9 kişinin katledilmesi nedeniyle 33 ayrı suçtan yargılanan Roof'un "federal nefret suçu" işlediğine karar vermiş, 21 yaşında işlediği cinayetten dolayı Roof, federal bir nefret suçundan ölüm cezası alan ilk kişi olarak ölüme mahkum edilmişti.

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