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Dünya

ABD'de pusuya düşürülen 3 polis vuruldu

ABD'nin Maryland eyaletinde 3 polisin pusuya düşürülerek vurulduğu bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 24.08.2020
ABD'de pusuya düşürülen 3 polis vuruldu

Ankara

Prince George İlçesi Emniyet Müdürü Hector Velez, basına yaptığı açıklamada, 3 polisin pazar günü 18.30 civarında Hyattsville kentindeki bir adrese haneye tecavüz ihbarı üzerine gittiklerini söyledi.

Velez, polislere olay yerine gider gitmez ateş açıldığını ifade etti.

Polislerden birinin omzundan vurulduğunu ve kolu ile bacağından yaralandığını dile getiren Velez, bir polisin sırtından vurulduğunu, diğerinin de ayağından yaralandığını belirtti.

Yaralı polislerin çatışmaya geri dönerek iki kişiyi gözaltına aldığını aktaran Velez, bu kişilerin çatışmada yaralanmadığını söyledi.

Velez, polislerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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