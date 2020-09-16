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Dünya

ABD'de polis baskınında öldürülen siyahi kadın için 12 milyon dolar ödenecek

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın martta evine giren polis tarafından öldürülmesinden dolayı ailesine 12 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 16.09.2020
ABD'de polis baskınında öldürülen siyahi kadın için 12 milyon dolar ödenecek

New York

Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, yaptığı açıklamada, Taylor'ın ailesine, yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini, ayrıca, polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurdu. 

Fischer, Taylor'un annesi Tamika Palmer'a atıfta bulunarak, "Bayan Palmer'ın acısını hayal bile edemiyorum ve Breonna'nın ölümü için çok çok üzgünüm." dedi.

Belediye Başkanı, ailesine yapılan ödeme ile Taylor'ın ölümüne karışan polislerle ilgili cezai soruşturmanın bağlantısı olmadığını vurguladı.

''Siyah bir kadın için ödenen en büyük meblağ''

Basın açıklamasında hazır bulunan Taylor'un ailesinin avukatı Ben Crump, "Breonna Taylor'ın ölümünün örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Crump, şehir yönetiminin vermeyi taahhüt ettiği 12 milyon doların, ''polis tarafından öldürülen siyahi bir kadın için bugüne kadar ödenen en büyük meblağ'' olduğunu vurguladı.

Breonna Taylor'ın annesi Tamika Palmer ise kızının gece yarısı evinde vurularak öldürülmesi hadisesine karışan polislerin mutlaka ceza alması gerektiğini belirterek, "Bugün Breonna için tam adalet sağlamanın başlangıcı olması dolayısı ile çok önemli bir gün." ifadesini kullandı.

Taylor'ın ölümü

26 yaşındaki acil tıp teknisyeni siyahi Amerikalı Breonna Taylor, martta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti. 

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

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