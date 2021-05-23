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Dünya

ABD'de parti yapılan bir evde silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

ABD'nin New Jersey eyaletinde parti düzenlenen bir evde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hakan Çopur   | 23.05.2021
ABD'de parti yapılan bir evde silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Washington DC

New Jersey eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Cumberland bölgesinde yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir partide silahlı saldırı yaşandı.

Saldırıda biri erkek, diğeri kadın 2 kişi vurularak öldürüldü, en az 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın faili ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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