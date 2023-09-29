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Dünya

ABD'de otomotiv işçilerinin Ford ve GM'deki grevi büyüyor

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW), Ford Motor ve General Motors'da (GM) çalışan 7 bin üyesi daha greve gidiyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
ABD'de otomotiv işçilerinin Ford ve GM'deki grevi büyüyor

New York

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW), Ford Motor ve General Motors'da (GM) çalışan 7 bin üyesi daha greve gidiyor.

UAW Başkanı Shawn Fain, yaptığı açıklamada, "Pazarlık yapma isteğimize rağmen Ford ve GM anlamlı bir ilerleme kaydetmeyi reddetti." dedi.

Bu nedenle otomotiv işçilerinin devam eden grevinin Ford'un Chicago'daki ve GM'nin Michigan'daki montaj tesislerini içerecek şekilde genişleyeceğini bildiren Fain, grevin ek 7 bin kişiyi kapsayacağını ifade etti.

Fain, böylelikle grevdeki toplam işçi sayısının 25 bine çıkacağını belirterek, Stellantis'in otomotiv işçileriyle sözleşmesinde iyileştirmeler yaptığını bu nedenle bu şirkette yeni bir greve gidilmeyeceğini kaydetti.

Otomotiv işçilerinin grevi

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan ve "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Sendika, geçen hafta, yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu.

İlk kez bir ABD başkanı greve katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Michigan eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette, UAW üyelerinin grevine katılarak greve katılan ilk ABD başkanı olmuştu.

Ekonomistler, ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin tedarik sorunları ve fiyat artışları yoluyla ekonomik kayıplara neden olabileceğini öngörüyor.

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