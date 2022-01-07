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Dünya

ABD'de Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında öldü

ABD'de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi sinema sanatçısı Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Mücahit Oktay   | 07.01.2022
ABD'de Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında öldü

New York

ABD sinemasının ilk dönem siyahi oyuncuları arasında yer alan Poitier'ın Hollywood'daki "renk" engelinin aşılmasında önemli bir yeri bulunuyor.

ABD'nin Miami kentinde 1927'de doğan ve yaşamını bir süredir Bahamalar'da devam ettiren aktörün vefat haberi Bahamalı yetkililer tarafından doğrulandı.

"Lilies of the Field" filmindeki rolüyle, ilk defa bir siyahi olarak 1964'te en iyi erkek oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanan Poitier, 1967'de Katharine Hepburn ve Spencer Tracy ile birlikte rol aldığı "Guess Who's Coming to Dinner" isimli filmle asıl ününe kavuştu.

1997'de oyunculuktan emekli olan aktör, 2007 yılına kadar Japonya'da yerleşik olmayan Bahama Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Siyahi oyuncu, "olağanüstü başarılı bir sanatçı ve insan" vasfıyla 2002de Fahri Akademi Ödülü'ne layık görülmüş, 2009'da ise ABD Başkanı Obama tarafından ABD'nin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile taltif edilmişti.

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