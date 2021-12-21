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Dünya, Koronavirüs

ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi

ABD'de yeni tip koronavirüsün omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de yaşandığı bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 21.12.2021
ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisini paylaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), omicronun ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığını ve Kovid-19 vakalarının yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.

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