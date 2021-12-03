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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Omicron vakası görülen eyalet sayısı 5'e çıktı

İlk kez Güney Afrika’da görülen ve dünyada yeni bir endişeye neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ABD'de görüldüğü eyalet sayısı 5'e yükseldi.

Islam Doğru   | 03.12.2021
ABD'de Omicron vakası görülen eyalet sayısı 5'e çıktı

New York

En son Hawaii Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaleti hiç terk etmemiş bir kişide omicron varyantının tespit edildiği duyuruldu.

O’ahu’da yaşayan söz konusu kişinin daha önce de Kovid-19’a yakalandığı ve omicron varyantı enfeksiyonunu orta şiddette geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Colorado Sağlık Departmanı yetkilileri de dün geç saatlerde, California ve Minnesota’dan sonra ülkede görülen 3. omicron varyantı vakasını teyit etmiş, aşılarını tamamlamış bir kadının Güney Afrika seyahati dönüşünde test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

ABD’de ilk omicron varyantı vakasının ise önceki gün California’da, ikinci vakanın da dün Minnesota’da görüldüğü bildirilmişti.

New York'ta yaşayan 5 kişide omicron varyantı tespit edildi

Kovid-19 salgını ilk başladığında uzun süre virüsün merkezi haline gelen New York’ta da yetkililer 5 omicron varyantı vakasına rastlandığını belirtti.

New York Valisi Kathy Hochul, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile ortak düzenlediği basın toplantısında, Long Island, Queens, Brooklyn ilçelerinde omicron varyantına yakalanan 5 hastanın tespit edildiğini açıkladı.

Vali Hochul, Long Island Suffolk bölgesinde yaşayan 67 yaşındaki aşılı bir kişinin Güney Afrika seyahati dönüşü ortaya çıkan belirtiler üzerine test yaptırdığını ve pozitif çıktığını söylerken, diğer 4 vakanın da Queens ve Brooklyn'de görüldüğünü belirtti ancak virüse yakalanan kişiler hakkında detay vermedi.

Son vakaların, omicron varyantının sadece seyahat edenlerde değil toplum içinde de yayılmaya başladığını gösterdiğine dikkati çeken Hochul, yine de şu an için önlem olarak geniş çaplı bir kapatma düşünmediklerini kaydetti.

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