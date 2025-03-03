ABD'de Minnesota Valisi Walz, 2028'de başkanlığa aday olabileceği sinyalini verdi
ABD'de Minnesota Valisi Tim Walz, koşulların uygun olması durumunda 2028'deki seçimlerde başkan adayı olabileceğini söyledi.
Ankara
Independent gazetesinin haberine göre, ABD'de yapılan 2024'teki başkanlık seçiminde Demokratların Başkan Yardımcısı adayı olan Vali Walz, The New Yorker dergisine konuştu.
Walz, 2028'deki seçimlerde başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna, "Eğer bir şeyler sunabileceğimi düşünürsem bunu kesinlikle değerlendiririm." ifadesini kullandı.
Vali Walz, 2028'de "şartların" uygun ve o an için kendisinin "doğru becerilere" sahip olması durumunda bunu "yapabileceğini" söyledi.
Joe Biden döneminin ardından Demokrat partinin lider sorunu yaşadığı ve bu sorunun giderilmesi için bir ismin hala öne çıkmadığı değerlendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.