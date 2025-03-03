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Dünya

ABD'de Minnesota Valisi Walz, 2028'de başkanlığa aday olabileceği sinyalini verdi

ABD'de Minnesota Valisi Tim Walz, koşulların uygun olması durumunda 2028'deki seçimlerde başkan adayı olabileceğini söyledi.

Salih Okuroğlu  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
ABD'de Minnesota Valisi Walz, 2028'de başkanlığa aday olabileceği sinyalini verdi

Ankara

Independent gazetesinin haberine göre, ABD'de yapılan 2024'teki başkanlık seçiminde Demokratların Başkan Yardımcısı adayı olan Vali Walz, The New Yorker dergisine konuştu.

Walz, 2028'deki seçimlerde başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna, "Eğer bir şeyler sunabileceğimi düşünürsem bunu kesinlikle değerlendiririm." ifadesini kullandı.

Vali Walz, 2028'de "şartların" uygun ve o an için kendisinin "doğru becerilere" sahip olması durumunda bunu "yapabileceğini" söyledi.

Joe Biden döneminin ardından Demokrat partinin lider sorunu yaşadığı ve bu sorunun giderilmesi için bir ismin hala öne çıkmadığı değerlendiriliyor.

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