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Dünya

ABD'de McDonald's ürünlerinde tespit edilen koli basili nedeniyle hasta sayısı 90'a çıktı

ABD'nin 13 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde rastlanan koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

Şilan Turp  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
ABD'de McDonald's ürünlerinde tespit edilen koli basili nedeniyle hasta sayısı 90'a çıktı

Ankara

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki 13 eyalette McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde bulunan koli basili bakterisine ilişkin güncel verileri açıkladı.

Bu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 90'a çıktığı belirtilen açıklamada, 27 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan açıklamada da McDonald’s’ın Quarter Pounder hamburgerlerinde kullanılan dilimlenmiş soğanların bu bakteriye neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, etkilenen eyaletlerdeki restoranlarda bu malzemenin kullanımının durdurulduğu aktarıldı.

CDC, 23 Ekim'de, koli basili nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. McDonald's, bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtmişti.

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