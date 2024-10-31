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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Biden'ın, destekçilerine "çöp" dediği Cumhuriyetçi başkan adayı Trump çöp kamyonu sürdü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, destekçilerini "çöp" olarak nitelediği Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump, çöp kamyonuna bindi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Biden'ın, destekçilerine "çöp" dediği Cumhuriyetçi başkan adayı Trump çöp kamyonu sürdü

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, Biden'ın "çöp" eleştirisine, Trump'tan karşı hamle geldi.

Seçim kampanyası kapsamında çöp kamyonu süren Trump, "Çöp kamyonumu beğendiniz mi? Bu kamyon Kamala Harris ve Joe Biden'ın şerefine." diye konuştu.

Demokratlardan hasar kontrolü

Trump'ın mitinginde konuşan komedyenin, Porto Riko hakkında "yüzen çöp adası" şakası yapmasının ardından Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp (Trump) onun destekçileri." şeklindeki eleştirisine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Demokrat Parti başkan yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris, Maryland'de konuya ilişkin basın mensuplarına konuştu.

Vatandaşların kime oy verdiğiyle alakalı eleştiriye maruz kalmasına "kesinlikle karşı" olduğunu belirten Harris, seçildiğinde tüm vatandaşların başkanı olacağı sözünü verdi.

Biden'dan "çöp" gafı

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in, Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesi tartışmaya yol açmıştı.

Bunun üzerine ABD basınındaki haberlerde, Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuştuğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates'in paylaştığı konuşma dökümünde, Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir. Onun Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır." dediği belirtilmişti.

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