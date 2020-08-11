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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.

Dildar Baykan   | 11.08.2020
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 708 artışla 5 milyon 253 bin 765'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 717 bini, test yapılanların sayısı 66 milyon 190 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 57 bin 470 vakayla Brezilya, 2 milyon 287 bin 511 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 574 bin 240 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 536 bin 961 vakayla Florida ve 518 bin 704 vakayla Teksas takip ediyor.

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