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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 976 bin 505'e yükseldi.

Islam Doğru   | 26.03.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 48 bin 172 artarak 79 milyon 936 bin 777 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 643 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 976 bin 505'e çıktı.

California, 9 milyon 88 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 721 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 579 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 86 bin 948, Florida'da ise 73 bin 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,7'sine en az bir doz, yüzde 69,6'sına iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,4'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
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