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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 373 artarak 902 bin 639'a çıktı.

İslam Doğru   | 07.02.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 48 bin 354 artarak 76 milyon 506 bin 842 oldu.

Ülkede 373 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 902 bin 639'a yükseldi.

California, 8 milyon 627 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 416 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 653 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 81 bin 65 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 80 bin 700, Florida'da ise 66 bin 279 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,4'üne en az bir doz, yüzde 68,1'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyona yakın kişiye ikinci doz, 89,8 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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