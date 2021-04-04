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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bin 779'a yükseldi

Mücahit Oktay   | 04.04.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bin 779'a yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 673 artarak 554 bin 779'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 62 bin 87 artış göstererek 30 milyon 672 bin 830'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 673 artarak 554 bin 779'a çıktı.

California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 801 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 77 binden fazla vakayla Florida izliyor.

59 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 104 milyondan fazla kişiye ilk doz, 59 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 953 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 485 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 330 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 204 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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