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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 548 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1259 artarak 548 bin 89'a çıktı.

Betül Yürük   | 27.03.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 548 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 79 bin 226 artarak 30 milyon 160 bin 658'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1259 artarak 548 bin 89'a ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 659 bin 987 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 776 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 33 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 58 bin 644 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 848 ölümle New York ve 47 bin 947 ölümle Texas takip ediyor.

Aşılama 137 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 137 milyonu aştı.

Ülkede 89 milyondan fazla kişiye ilk doz, 48 milyon 695 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 404 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 908 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 307 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 200 bin 862 ölümle Meksika izliyor.

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