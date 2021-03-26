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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1548 artarak 546 bin 830'a çıktı.

Mücahit Oktay   | 26.03.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 69 bin 81 artarak 30 milyon 81 bin 432'ye yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1548 artarak 546 bin 830'a ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 653 bin 168 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 769 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 27 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 58 bin 434 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 790 ölümle New York ve 47 bin 822 ölümle Texas takip ediyor.

Aşılama 133 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 133 milyon 305 bini aştı.

Ülkede 87 milyon 343 binden fazla kişiye ilk doz, 47 milyon 419 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 320 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 846 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 303 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 200 bini geçen ölüm sayısı ile Meksika izliyor.

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