ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 454 bini aştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1955 artarak 454 bin 246'ya yükseldi.
New York
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 143 bin 934 artışla 26 milyon 912 bin 972'ye çıktı.
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1955 artarak 454 bin 246'ya ulaştı.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 632 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 314 milyon 197 bini geçti.
En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta
Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 328 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 419 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 727 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 879 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 767 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 230 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.