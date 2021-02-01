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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 01.02.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 112 bin 129 artışla 26 milyon 769 bin 38'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1901 artarak 452 bin 291'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 404 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 312 milyon 137 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 309 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 383 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 701 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 758 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 204 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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