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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 200 artarak 381 bin 497'ye yükseldi.

Mücahit Oktay   | 10.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti

New York

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 232 bin 805 artışla 22 milyon 702 bin 350'ye çıktı.


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Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 200 artarak 381 bin 497'ye yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 394 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 269 milyon 523 bini geçti.

En fazla vaka Kaliforniya'da, en çok ölüm New York'ta

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 676 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 961 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 464 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 447 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 454 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 75 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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