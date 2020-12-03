ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bine dayandı
ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 978 artarak 279 bin 999'a yükseldi.
New York/Washington
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 bin 799 artışla 14 milyon 320 bin 436'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 978 artarak 279 bin 999'a çıktı.
İyileşenlerin sayısı 8 milyon 467 bini geçerken toplam test sayısı 199 milyon 928 bini aştı.
Ülkede Teksas eyaleti 2 milyona yakın vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 269 bini aşkın vakayla California ve 1 milyon 18 bini geçen vakayla da Florida izliyor.
New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 728 ile ilk sırada yer alırken 703 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.
Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 539 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 436 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.
CDC Direktörü Redfield: Önümüzdeki 3 ay ABD halk sağlığı tarihindeki en zor günler olacak
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield ise ABD Ticaret Odası'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bir etkinliğe katılan Redfield, ABD'deki salgına ilişkin karamsar bir değerlendirme yaptı.
Redfield, ülke genelindeki hastanelerin yüzde 90'ının salgın açısından kırmızı bölge olarak nitelendirilen vakaların yoğun olduğu bölgelerde yer aldığını ve yatak kapasitesinin hastalar için yeterli olmayacağını vurguladı.
"Açıkçası sağlık sistemini ayakta tutabilmek noktasında kritik bir zamandan geçiyoruz." diyen Redfield, "Gerçek şu ki aralık, ocak ve şubat ayları çok zor geçecek. Sağlık sistemimiz üzerinde oluşturacağı ciddi baskı nedeniyle bu dönemin, ülkenin halk sağlığı tarihindeki en zor zamanları olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Hasta sayısındaki hızlı artışa dikkati çeken Redfield, ABD'deki sağlık sisteminin bu yükü kaldıramayacağından endişe ettiğini dile getirdi.
Ölü sayısındaki ciddi artışa da işaret eden CDC Direktörü, "Şubat ayına geldiğimizde ABD'de virüsten dolayı ölü sayısının maalesef 450 bini bulabileceğini düşünüyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.