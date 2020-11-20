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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 258 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1986 artarak 258 bin 431'e ulaştı.

Mücahit Oktay   | 20.11.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 258 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1986 artarak 258 bin 431'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 195 bin 904 artışla 12 milyon 78 bin 831'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1986 artarak 258 bin 431'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 246 bini, toplam test sayısı 175 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 147 bin 276 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 80 bin 261 vakayla Kaliforniya ve 914 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 34 bin 136 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 9 milyon 21 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 983 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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