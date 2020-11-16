Euro
9.13
Dolar
7.71
BIST 100
1,292.99
Altın
1,892.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bin 935'e çıktı

Ülkede en çok vaka 1 milyon 94 bin 356 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 33 bin 687 vakayla Kaliforniya ve 885 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

Mücahit Oktay   | 16.11.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bin 935'e çıktı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 251 bin 935’e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 138 bin 821 artışla 11 milyon 374 bin 487'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 650 artarak 251 bin 935’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 937 bini, toplam test sayısı da 168 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 94 bin 356 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 33 bin 687 vakayla Kaliforniya ve 885 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 33 bin 997 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 857 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 863 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi

Benzer haberler

İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Aztopal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İran'da Kovid-19 nedeniyle riskli şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasaklandı

Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi

Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bin 935'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bin 935'e çıktı
BBVA ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı

BBVA ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı