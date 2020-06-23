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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 659'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 400 artarak 122 bin 659'a yükseldi.

İslam Doğru   | 23.06.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 659'a yükseldi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 493 artarak 2 milyon 389 bin 816'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 400 artışla 122 bin 659'a çıktı.

ABD'yi 1 milyon 113 bin 606 vakayla Brezilya, 599 bin 705 vakayla Rusya ve 441 bin 948 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 411 bin 972 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 268 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 185 bine yakın vakayla California ve 172 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 29 milyonu, iyileşenlerin sayısı da 1 milyonu geçti.

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