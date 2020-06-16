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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a yükseldi.

Islam Doğru   | 16.06.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artışla 118 bin 339'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 734 artarak 2 milyon 183 bin 598'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a çıktı.

ABD'yi 891 bin 556 vakayla Brezilya, 545 bin 458 vakayla Rusya ve 344 bin 788 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısında düşüşe rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 405 bin 139 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 952 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 170 bine yakın vakayla New Jersey ve 155 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 268 bini ve iyileşen sayısı 890 bini geçti.

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