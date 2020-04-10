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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 25 bini geçti

ABD'de Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 25 bini geçti. Vaka sayısının 460 bini, ölü sayısının ise 16 bini geçtiği ABD, dünya genelinde halen en fazla vakaya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Hakan Çopur   | 10.04.2020
ABD'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 25 bini geçti

Washington

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 25 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 salgınına ilişkin verileri derleyen Johns Hopkins Üniversitesinin yayınladığı güncel verilere göre, koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de hastalıktan iyileşenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Buna göre ABD genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 9 Nisan itibarıyla 25 bin 410'a yükseldi.

Vaka sayısının 460 bini, ölü sayısının ise 16 bini geçtiği ABD, dünya genelinde halen en fazla vakaya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Dünya genelinde 350 binden fazla kişi hastalığı atlatırken, Çin 77 binin üzerindeki kişi ile ilk sırada geliyor. Çin'i sırasıyla Almanya, İspanya, İran ve ABD takip ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 600 bine yaklaşırken, 95 binin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.

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