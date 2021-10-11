Dolar
9.01
Euro
10.42
Altın
1,756.31
ETH/USDT
3,574.60
BTC/USDT
57,251.00
BIST 100
1,416.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 379 artışla 713 bin 354'e yükseldi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 11.10.2021
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı Fotoğraf: Marco Bello/AA

New York

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 22 bin 229 artarak 44 milyon 340 bin 408 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 713 bin 354'e ulaştı.

California, 4 milyon 774 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 129 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 79 bine yakın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, Texas'ta can kayıpları 66 bin 986'ya ulaştı. Florida'da ise virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 56 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,2'sine en az bir doz, yüzde 67,8'ine ise iki doz, yüzde 7’sine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 889 binden fazla kişiye ilk doz, 187,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı. 7,79 milyondan fazla kişi ise üçüncü doz aşı oldu.

ABD’de hafta sonu başlayan 3 günlük Columbus Günü tatili nedeniyle bazı eyaletlerin veri bildirimi yapmadığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı
Hakkari'de iki doz aşı yaptıran 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı
Yerli aşı TURKOVAC, İzmir'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

Hakkari'de iki doz aşı yaptıran 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı

Fransa NATO'nun askeri kanadından çekilir mi?

Delta varyantı yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasını düşürdü

Delta varyantı yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasını düşürdü
Yeni Zelanda'da eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu

Yeni Zelanda'da eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü

ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü