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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında 24 saatte 428 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 143 bin 311'e yükseldi.

İslam Doğru   | 20.07.2020
ABD'de Kovid-19 salgınında 24 saatte 428 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 143 bin 311'e yükseldi.

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