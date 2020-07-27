ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 149 bin 856'ya yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 149 bin 856'ya yükseldi.
New York
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 155 artarak 4 milyon 373 bin 579'a ulaştı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya çıktı.
Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 90 bini, test yapılan kişi sayısı da 54 milyon 234 bini geçti.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 419 bin 901 vakayla Brezilya ve 1 milyon 464 bin 991 vakayla Hindistan izliyor.
ABD genelinde ise 460 bine yakın vaka ile California Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.
California'yı 440 bine yakın vakayla New York ve 424 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.