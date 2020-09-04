Euro
8.80
Dolar
7.46
BIST 100
1,083.84
Altın
1,923.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılıyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.

Mücahit Oktay   | 04.09.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının kaydedildiği ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 362 artışla 6 milyon 336 bin 138'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 575 bini, yapılan test sayısı ise 84 milyon 888 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 46 bin 150 vakayla Brezilya, 3 milyon 948 bin 594 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 726 bin 377 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, burayı 655 bin 980 vakayla Teksas ve 637 bin 13 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 59 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı
Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı
DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi
Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı

DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz

ABD'de polis, Trump destekçisi aktivistin katil zanlısını gözaltına alırken öldürdü

ABD'nin stratejik körlüğü: Doğu Akdeniz'deki krizin ortasında GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmak

ABD'nin stratejik körlüğü: Doğu Akdeniz'deki krizin ortasında GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmak
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 475 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 475 bini geçti
Çin'de 25, Güney Kore'de 198 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de 25, Güney Kore'de 198 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi