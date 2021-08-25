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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1287 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1287 artarak 630 bin 868'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 25.08.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1287 kişi hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 81 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1287 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 630 bin 868'e çıktı.

California, 4 milyon 266 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 499 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 259 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 55 bin 549, New York'ta ise 54 bin 70 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 73'ü en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 202 milyon 41 binden fazla kişiye ilk doz, 171 milyon 367 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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