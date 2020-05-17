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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

Mücahit Oktay   | 17.05.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 429 artarak 1 milyon 509 bin 341'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 281 bin 752 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 358 bin 99 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 134 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 146 bin 389 vakayla New Jersey ve 92 bin 457 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyonu bulurken, iyileşen hasta sayısı 340 bine yaklaştı.

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