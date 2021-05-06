Euro
10.01
Dolar
8.29
BIST 100
1,427.73
Altın
1,814.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 782 artarak 579 bin 286'ya çıktı.

Mücahit Oktay   | 06.05.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 44 bin 915 artarak 32 milyon 558 bin 718'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 782 artarak 579 bin 286'ya yükseldi.

California 3 milyon 750 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 906 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 253 bine yakın vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 70 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 538 ve Texas'ta 50 bin 471 olarak kayıtlara geçti.

107 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 148 milyona yakın kişiye ilk doz, 107 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 77 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 930 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 414 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 230 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi
Dünya, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'a yardım ediyor

Benzer haberler

Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık

Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında yeniden artış görülebilir

DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında yeniden artış görülebilir
Sakarya'da tedbirlerle vaka sayısı yarı yarıya azaldı

Sakarya'da tedbirlerle vaka sayısı yarı yarıya azaldı