Euro
10.00
Dolar
8.25
BIST 100
1,398.59
Altın
1,762.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 574 bin 343'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 958 artarak 574 bin 343'e çıktı.

Mücahit Oktay   | 29.04.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 574 bin 343'e yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 55 bin artarak 32 milyon 232 bin 267'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 958 artarak 574 bin 343 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 738 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 886 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 222 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 587 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 140 ve Texas'ta 50 bin 98 oldu.

98 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 142 milyondan fazla kişiye ilk doz, 98 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 18 milyon 376 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 521 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 398 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 215 binden fazla ölümle Meksika takip ediyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da da ölü sayısı 204 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak
İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Görev Belgesi Düzenleme' konulu genelge gönderildi
Türkiye'ye mayısta getirilecek Sputnik V aşısı dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler kısıtlamadan muaf olanların çocukları için açık olacak
Sağlık tesislerindeki kreşler açık tutulacak

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 574 bin 343'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 574 bin 343'e yükseldi

Çin: ABD’nin Çin'in etrafındaki sularda askeri faaliyetleri yüzde 20'den fazla arttı

Sağlık tesislerindeki kreşler açık tutulacak

Riyad-Tahran hattında normalleşme sinyalleri

Riyad-Tahran hattında normalleşme sinyalleri
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları yüksek ve orta riskli kentlerde bir hafta daha uzatıldı

İran'da Kovid-19 kısıtlamaları yüksek ve orta riskli kentlerde bir hafta daha uzatıldı

İran: Viyana toplantılarında şu ana kadar önemli kısımlarda uzlaşma sağlandığı görülüyor

İran: Viyana toplantılarında şu ana kadar önemli kısımlarda uzlaşma sağlandığı görülüyor