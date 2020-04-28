ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü
Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 566 Meksika vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Meksikalı göçmenlerin salgının en yoğun yaşandığı New York'ta sıkıntılı bir durumda bulunduğuna dikkati çekti.
ABD'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 566 Meksikalının yaşamını yitirdiğini aktaran Ebrard, "Ölen 566 vatandaşımızdan 448'i New York'ta. Onlara sahip çıkmak için konsolosluk aracılığıyla destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ebrard, şimdiye kadar 10 bin 547 Meksikalı göçmenin ABD’den ülkeye gönderildiği bilgisini de paylaştı.
Meksika'da 1434 kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs 15 bin 529 kişide görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.