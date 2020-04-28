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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 566 Meksika vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sinan Doğan   | 28.04.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Meksikalı göçmenlerin salgının en yoğun yaşandığı New York'ta sıkıntılı bir durumda bulunduğuna dikkati çekti.

ABD'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 566 Meksikalının yaşamını yitirdiğini aktaran Ebrard, "Ölen 566 vatandaşımızdan 448'i New York'ta. Onlara sahip çıkmak için konsolosluk aracılığıyla destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebrard, şimdiye kadar 10 bin 547 Meksikalı göçmenin ABD’den ülkeye gönderildiği bilgisini de paylaştı.

Meksika'da 1434 kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs 15 bin 529 kişide görüldü.

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