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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalette ulusal muhafızlar harekete geçirildi

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü New York, Washington ve California eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızları aktivite ettiklerini duyurdu.

Dildar Baykan   | 23.03.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalette ulusal muhafızlar harekete geçirildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

New York, California ve Washington'ın Kovid-19 salgınından en çok etkilenen eyaletler olduğuna işaret eden Trump, "Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktivite ettik." şeklinde konuştu.

Trump, ayrıca bu eyaletlerde yeni yatak kapasitesi sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Başkanı Peter Gayno da yaptığı açıklamada, ulusal muhafızların görevlendirilmesine ilişkin, "Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak." ifadelerini kullandı.

Ulusal muhafızlar kimdir?

Ulusal muhafızlar, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor.

Birçoğu sivil hayat yaşayan ve yarı zamanlı orduda görev alan ulusal muhafızlar, hem eyaletlerin hem de federal hükümetin yönetimi altında bulunuyor.

- Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Peter Gayno: 
- "Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak" 

- Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Peter Gayno: 
- "Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak" 

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