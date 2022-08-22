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Dünya

ABD'de Kovid-19 döneminin sembol isimlerinden Dr. Fauci istifa ediyor

ABD'de Kovid-19 döneminde yaptığı açıklamalarla sembol isim haline gelen Dr. Anthony Fauci, aralık ayında ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörlügü ile ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanlığı görevlerinden ayrılıyor.

Dildar Baykan Atalay   | 22.08.2022
ABD'de Kovid-19 döneminin sembol isimlerinden Dr. Fauci istifa ediyor

Washington

Fauci, yaptığı yazılı açıklamada, "NIAID'deki görevlerimden ve Biden'ın Sağlık Başdanışmanlığı görevimden ayrılacağımı duyurmak isterim. Kariyerimin bir sonraki aşamasına geçmek için bu pozisyonlardan aralık ayında ayrılmış olacağım." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Fauci ile birçok konuda çalıştıklarını kaydetti.

Fauci'nin Ebola, Zika ve Kovid-19 süreçlerindeki katkılarından övgüyle bahseden Biden, bugüne kadar 7 ABD başkanının döneminde hizmet verdiğine işaret etti.

Biden, "ABD, Fauci sayesinde daha güçlü, daha dirençli ve daha sağlıklı." ifadesini kullandı.

Fauci'nin hükümetteki görevinden ayrıldıktan sonra hangi pozisyonda çalışacağına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendi

Fauci, Kovid-19 salgınının başından bu yana gerek Beyaz Saray'da gerekse de ABD medyasında yaptığı açıklamalarla salgının sembol isimlerinden biri olmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fauci'yi salgın döneminde "karanlık senaryolar yazmak" ile suçlamış ve ikili arasındaki sürtüşmeler zaman zaman gündem haline gelmişti.

Fauci, Biden döneminde de Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinin önemli bir ismiydi.

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