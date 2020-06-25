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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye çek gitmiş

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk yaşamamaları için vergi mükelleflerine gönderilen destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye de çek gittiği ortaya çıktı.

Dildar Baykan   | 25.06.2020
ABD'de Kovid-19 destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye çek gitmiş Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

Kongre'ye raporlama yapan Hesap Verebilirlik Ofisinin yayımladığı raporda, söz konusu yardım paketinin Kongre'den geçmesinin ardından Hazine Bakanlığının, yetkilere bir an önce çeklerin dağıtılması talimatı verdiği belirtildi. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vergi ödeyen kişilere ailedeki kişi başı 1200, çocuk başı 500 dolar gönderilmesini ön gören paket kapsamında, 2018 ve 2019 yıllarında vergi iadesi yapan kişilere çekler otomatik olarak banka hesapları üzerinden yatırıldı ya da adreslerine gönderildi.

Raporda ise martta başlayan çek ödemelerinde mayısa kadar ölü kişilerin durumunun hesaba katılmadığı bu nedenle de hayatta olmayan 1,1 milyon kişiye çek gittiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kişilere giden çeklerin toplam değerinin 1,4 milyar dolar olduğu vurgulandı.

Öte yandan ABD Vergi İdaresinin (IRS) web sitesine 6 Mayıs'ta, ölü kişilere yatırılan paraların, devlete iadesi için bir duyuru yayımlandığına işaret edilen raporda, "ABD Vergi Dairesi, ölü kişilere yatırılan bu paraların geri nasıl ödeneceğine dair henüz bir açıklama yapmadı." bilgisine yer verildi.




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